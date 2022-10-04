Сегодня, 22:59
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:5 ОТ) оценил игру нападающего Вадима Шипачева.
— У вас есть понимание, что происходит с Шипачевым? Он мог делать хет-трик сегодня.
— Здесь нет другого варианта, кроме поддержки. Такие ситуации бывают не только в хоккее, но и в жизни, поэтому только поддержка.
— Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев неправильно сыграли в первой шайбе. В овертайме Войнов не смог заблокировать бросок.
— Вы неправильно говорите — когда забивали последний гол, все началось в атаке. Войнов уже спасал.
— В первой шайбе была ошибка.
— Не разобрались.
— Вы говорили, что не отправляете игроков в запас. За такие результативные ошибки вы наказываете?
— У нас сейчас очень много травмированных.
— В целом есть практика наказания запасом?
— В целом есть, но сейчас у нас никого не осталось.
— Вы говорили, что есть ротация. Шипачев сегодня не забил, ошибался. Почему он не отдыхал ни одного матча в 36 лет?
— Потому что сейчас нет центральных нападающих. На следующий матч выйдет именно тот состав, который играл сегодня, у нас много травмированных.