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Сегодня, 22:29

Знарок — о роли Зарипова: «Он наш капитан всегда — даже когда не играет в раздевалке»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1Б) и поделился мнением об игре отдельных членов команды.

Защитник казанцев Никита Евсеев забил третий гол в трех матчах. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов провел на льду 11 минут и результативными действиями не отметился. В том числе он не смог реализовать послематчевый буллит.

«Никита Евсеев хорошо играет, пусть продолжает это делать. Роль Зарипова? Она неоценима. Он всегда нам помогает в раздевалке даже когда не играет. Он наш капитан всегда», — сказал Знарок.

Зарипов вышел на лед впервые с 16 октября. В отсутствие Даниса роль капитана казанцев на льду исполняет Вадим Шипачев.

Данис Зарипов
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Олег Знарок
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