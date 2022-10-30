Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:05

Знарок — об удалении Семенова: «А как оценивать? Конечно, это неправильные действия»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после победы над «Нефтехимиком» (5:2) в матче регулярного чемпионата.

— Нас с победой, хорошая была игра, многое понравилось.

— Какие радикальные изменения в лучшую сторону вы могли бы выделить?

— Понравилась игра в атаке — как мы цеплялись за шайбу, какое было давление. Оборона была неплохая. В большинстве не забили, но играли очень правильно.

— Эти причины должны дать оптимизм болельщикам перед игрой с ЦСКА?

— Думаю, что да.

— Как обстоят дела с микроклиматом в команде? Давит ли ситуация?

— Такая ситуация всегда давит, но микроклимат нормальный.

— Какой штраф заплатит Кирилл Семенов за удаление до конца матча?

— Я не знаю еще, сколько игр дисквалификации ему даст дисциплинарный комитет — там от нуля до пяти.

— В любом случае штраф будет большой?

— Естественно.

— Как оцените его поступок?

— А как оценивать? Конечно, это неправильные действия.

— Вы сегодня надели второй значок на пиджак. На удачу?

— Какие вы внимательные. Он был у меня уже, я на пару игр снимал. У всякого человека есть суеверия.

— Помогло сегодня?

— Ну, да. Я сам себе помог.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22665
Кирилл Семенов
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Олег Знарок
0
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов: «Дзюбы и в топ-10 нет»
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КХЛ: Московское «Динамо» победило «Торпедо», «Спартак» уступил СКА и другие матчи 30 октября

Знарок: «Мы дали Радулову отдохнуть. Думаю, он профессионал»