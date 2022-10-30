Сегодня, 20:05
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после победы над «Нефтехимиком» (5:2) в матче регулярного чемпионата.
— Нас с победой, хорошая была игра, многое понравилось.
— Какие радикальные изменения в лучшую сторону вы могли бы выделить?
— Понравилась игра в атаке — как мы цеплялись за шайбу, какое было давление. Оборона была неплохая. В большинстве не забили, но играли очень правильно.
— Эти причины должны дать оптимизм болельщикам перед игрой с ЦСКА?
— Думаю, что да.
— Как обстоят дела с микроклиматом в команде? Давит ли ситуация?
— Такая ситуация всегда давит, но микроклимат нормальный.
— Какой штраф заплатит Кирилл Семенов за удаление до конца матча?
— Я не знаю еще, сколько игр дисквалификации ему даст дисциплинарный комитет — там от нуля до пяти.
— В любом случае штраф будет большой?
— Естественно.
— Как оцените его поступок?
— А как оценивать? Конечно, это неправильные действия.
— Вы сегодня надели второй значок на пиджак. На удачу?
— Какие вы внимательные. Он был у меня уже, я на пару игр снимал. У всякого человека есть суеверия.
— Помогло сегодня?
— Ну, да. Я сам себе помог.