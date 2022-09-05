Знарок высказался о победе «Ак Барса» над ЦСКА

5 сентября, 22:04
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал гостевую победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).
— Сложная игра была. По началу не очень, конечно, было. Мы сыграли неплохо эту игру, от первой игры — отличие большое. С победой всех.
— Мусорных голов не хватило в матче с «Динамо», а сегодня целых три таких. Прокомментируйте этот момент.
— Наверное, как вы сказали, мы в свою игру играли. Первая игра, не знаю, почему так получилось. Вчера провели собрание, поговорили и настрой был совсем другой.
— Можно сказать, что команда реабилитировалась после матча с «Динамо»?
— Да, а как мне еще ответить?
— По началу у команды не шла игра, потом все наладилось. Как вы это можете объяснить?
— Мы правильно сыграли. Все шло нормально. Две разных игры, с «Динамо» мы кошмарно сыграли.
— Чем был обусловлен перевод Радулова в другое звено?
— Да ничем, ищем сочетания. Я тоже выиграть хочу.
— Не было мысли Зарипова с Воронковым в звене попробовать?
— Это звено приносит много энергии, они как заводилы. Зарипова вообще нет в поездке сейчас с нами.
— Шипачев не заметен пока. С чем это связано?
— Я бы не сказал, что Шипачев не в своей тарелке, делает свою работу: кормит крайних нападающих. Что он должен? По две забивать? Единственная проблема сейчас — большинство. Больше проблем нет.
«Ак Барс» одержал первую победу под руководством нового главного тренера. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате, после двух побед на старте регулярки.