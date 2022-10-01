Знарок — о матче с «Амуром»: «Я все рассказываю там, в раздевалке, здесь ничего говорить не буду»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата.

— Не первый раз получается плохой второй период у «Ак Барса». В чем причина? Уступаете в скорости?

— В принципе ни в чем не уступаем, первую шайбу мы в большинстве пропустили. Второй гол — от борта шайба отскочила, не знаю, куда она там попала. Но в первом периоде нужно было реализовывать свои моменты, тогда была бы другая игра. А так получилось, что нужно вытаскивать.

— Индивидуальные ошибки защитников в пропущенных шайбах чем-то объяснимы?

— Мы большинстве пропустили гол.

— Чем объяснить такую слабую игру защитников?

— Почему слабую? Ну, невнимательность, наверное. По-вашему, Василий Токранов сегодня сыграл плохо, за исключением этого момента?

— В целом плохо.

— Тогда вставайте со мной за борт.

— В целом у вас есть претензии к обороне?

— Претензии есть даже при выигрышной игре.

— А можете рассказать, какие это претензии?

— Я все рассказываю там, в раздевалке, здесь ничего говорить не буду.