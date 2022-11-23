Знарок объяснил назначение Сафонова капитаном: «У него есть лидерские качества»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Нас с победой.

— После поражения в Новосибирске вы сказали, что видите прогресс в строительстве команды. В чем он заключается?

— Чтобы раскрыть этот вопрос, то надо минимум 30 минут говорить.

— Ответьте за 3 минуты.

— Не смогу. Прогресс есть.

— В чем, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»?

— Более-менее соблюдали игровое задание.

— А три удаления подряд в начале второго периода?

— Это дисциплина, с этим соглашусь.

— Когда были удаления из-за нарушения численного состава, когда игроки сталкивались друг с другом, было впечатление, что все валится из рук. Это связано с общей нервозной, скандальной обстановкой вокруг клуба?

— Нервозной — может быть, скандальной — вы преувеличиваете.

— Почему Илью Сафонова сделали капитаном, а не более опытных игроков?

— Не было времени перешить, у них были буквы «А».

— А почему именно Сафонов?

— У него есть лидерские качества.

— Вы придавали особое значение сегодняшнему матчу? Команда могла выпасть из восьмерки, он мог быть определяющим для вас.

— Не думал про это вообще.

Как стало известно «СЭ», Олег Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» сразу после возвращения команды с выезда.