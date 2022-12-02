Знарок: «Шипачев должен играть еще лучше»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Ломокотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, она была сумасшедшей, нам дали энергии. С нашей стороны была хорошая игра, все четыре звена неплохо сыграли.

— В большинстве сегодня команда играла особенно хорошо. Вы уделяли больше внимания этому на тренировках?

— Мы всегда уделяем этому много внимания.

— За счет чего удалось провести два таких разных матча за 3 дня. Крупное поражение от «Сибири» накануне, сегодня победа над сильным соперником. Что поменяли за этот период?

— Ничего не поменяли, сыграли просто грамотно и все. Там нужно было с 1:3 выходить, а тут играли с самого начала хорошо.

— Получится ли так грамотно играть в каждой игре?

— Надеюсь на это, конечно.

— У Вадима Шипачева 7 очков в последних 4 играх. Какие изменения вы видите в его игре?

— Ну, он должен играть еще лучше.

— А может?

— Конечно, почему нет?

— Когда Александр Радулов вернется к играм?

— Сегодня не катался, надеемся, что в будущем матче получится.

— Команда забивает в большинстве уже в 10 матчах подряд. На что был сделан акцент?

— Мы надеялись с начала сезона, что в команде собрались игроки, которые будут забивать в большинстве. Ждали этого, тренировали это практически каждый день, наверное, это дало свои плоды.