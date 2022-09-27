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КХЛ

27 сентября, 20:07

Знарок — об атмосфере «Зеленого дерби»: «Для меня все как обычно»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Дмитрий Кагарлицкий вернулся в состав, сразу набрал 2 очка. Довольны его игрой?

— Конечно.

— Для вас это было первое официальное «Зеленое дерби». Как атмосфера?

— Для меня как обычно.

— Когда счет в матче 0:3 — это дерби или позор одной из команд?

— Нет, вы зря так. Вы из Уфы? Свою команду наоборот стоит поддерживать, а вы такие вещи говорите. Команда очень хорошо играла, создала нам очень много проблем.

— Как вам удалось с нулем пропущенных шайб уйти с дерби?

— Бывает так, вратарь хорошо сыграл.

— Что сегодня помешало Александру Радулову сегодня отличиться? Наверняка у него был заряд на дерби.

— Думаю, он очень ждал этой игры, очень хотел сыграть. Мы успокаивали его, как могли, говорили, что спокойным он будет выглядеть лучше. Но он сыграл хорошо.

— Кристиан Хенкель нестабильно попадает в состав, насколько вы довольны его игрой?

— У нас не только он так играет, среди защитников идет ротация. Игры через день, стараемся делать так, чтобы особенно в обороне все были в оптимальной форме и не уставали. Он нормально сыграл, хорошо, я не вижу даже, о чем говорить здесь.

— Есть ли информация по состоянию Ильи Сафонова, который получил повреждение?

— Ему попали клюшкой в глаз, было подозрение, конечно. Но нормально, вроде бы, обошлось.

— Кагарлицкий провел свой лучший матч, ему так помог отдых в прошлой игре?

— Дай бог, мы ждем от него, чтобы он проводил свои лучшие матчи. Неплохо сыграл сегодня, молодец.

— Есть споры из-за удаления Райана Мерфи на 5 минут, которое решило исход матча, хотя был виден колющий удар. Какое ваше мнение?

— Вы сами сказали, что был видел колющий удар, о чем разговор тогда?

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22457
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Олег Знарок
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