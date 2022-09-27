27 сентября, 20:07
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Дмитрий Кагарлицкий вернулся в состав, сразу набрал 2 очка. Довольны его игрой?
— Конечно.
— Для вас это было первое официальное «Зеленое дерби». Как атмосфера?
— Для меня как обычно.
— Когда счет в матче 0:3 — это дерби или позор одной из команд?
— Нет, вы зря так. Вы из Уфы? Свою команду наоборот стоит поддерживать, а вы такие вещи говорите. Команда очень хорошо играла, создала нам очень много проблем.
— Как вам удалось с нулем пропущенных шайб уйти с дерби?
— Бывает так, вратарь хорошо сыграл.
— Что сегодня помешало Александру Радулову сегодня отличиться? Наверняка у него был заряд на дерби.
— Думаю, он очень ждал этой игры, очень хотел сыграть. Мы успокаивали его, как могли, говорили, что спокойным он будет выглядеть лучше. Но он сыграл хорошо.
— Кристиан Хенкель нестабильно попадает в состав, насколько вы довольны его игрой?
— У нас не только он так играет, среди защитников идет ротация. Игры через день, стараемся делать так, чтобы особенно в обороне все были в оптимальной форме и не уставали. Он нормально сыграл, хорошо, я не вижу даже, о чем говорить здесь.
— Есть ли информация по состоянию Ильи Сафонова, который получил повреждение?
— Ему попали клюшкой в глаз, было подозрение, конечно. Но нормально, вроде бы, обошлось.
— Кагарлицкий провел свой лучший матч, ему так помог отдых в прошлой игре?
— Дай бог, мы ждем от него, чтобы он проводил свои лучшие матчи. Неплохо сыграл сегодня, молодец.
— Есть споры из-за удаления Райана Мерфи на 5 минут, которое решило исход матча, хотя был виден колющий удар. Какое ваше мнение?
— Вы сами сказали, что был видел колющий удар, о чем разговор тогда?