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Сегодня, 20:39

Знарок: «Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

— Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели. Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч.

— В чем причина этих ненужных удалений — переизбытке эмоций?

— Думаю, да, видите — за шайбу боролся, сунул клюшку, и 2 минуты получил.

— Какие пути выхода из кризиса вы видите?

— Мы пытаемся их найти, конечно. По движению лучше стали вроде бы.

— Какая обстановка сейчас в раздевалке?

— Естественно, не очень. Но нужно не падать духом.

— Вас знают как сильного тренера-мотиватора, после перерывов команда играла активнее. Чего не хватило? У вас же мастера в команде.

— Реализации не хватило, мне трудно ответить, почему.

— Сегодня у вас есть вопросы к вратарю?

— Может быть, в первой шайбе.

— Есть информация о разделении на лагеря в команде, как вы на них реагируете?

— Когда команда проигрывает, появляется очень много беспочвенных слухов.

— В такой серии поражений нужно что-то менять. Вы задумывались об усилении тренерского штаба? О приглашении Зинэтулы Билялетдинова на лавку?

— Пока не задумывались, до вашего вопроса. Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами.

— Александр Радулов, Кирилл Семенов и Вадим Шипачев должны делать разницу, но пока не помогают вам.

— Естественно, мы от них ждем большего, потому что это мастера, которые должны решать игры.

Поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе (1:4) стало для «Ак Барса» девятым в десяти последних матчах.

Олег Знарок. Знарок может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22638
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Олег Знарок
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