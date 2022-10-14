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Сегодня, 20:39

Знарок — о поражении от «Автомобилиста»: «Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен»

Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста» по буллитам
Анна Горшкова
Корреспондент
Олег Знарок.
Фото ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение по буллитам от «Автомобилиста» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В принципе сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца. Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен. Есть версия, что пять поражений подряд связаны с возрастом команды? Не вижу в возрасте никаких проблем, я бы так не сказал. Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист».

В начале сезона мы хотели все делать слишком красиво, но не получалось. Сейчас настал момент, когда нужно играть на результат. С одним голом трудно выиграть матч, хотя мы создаем много моментов, но этот период тоже нужно пережить. Так — ничего страшного, еще раз повторю, что игра мне сегодня понравилась», — приводит слова Знарка пресс-служба клуба.

«Ак Барс» на "Востоке" занимает четвертое место, набрав 20 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 16 октября против «Трактора».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22551
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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