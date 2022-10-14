Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение по буллитам от «Автомобилиста» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В принципе сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца. Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен. Есть версия, что пять поражений подряд связаны с возрастом команды? Не вижу в возрасте никаких проблем, я бы так не сказал. Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист».

В начале сезона мы хотели все делать слишком красиво, но не получалось. Сейчас настал момент, когда нужно играть на результат. С одним голом трудно выиграть матч, хотя мы создаем много моментов, но этот период тоже нужно пережить. Так — ничего страшного, еще раз повторю, что игра мне сегодня понравилась», — приводит слова Знарка пресс-служба клуба.

«Ак Барс» на "Востоке" занимает четвертое место, набрав 20 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 16 октября против «Трактора».