Знарок: «Сейчас все было правильно, нужно снимать вратаря после выигранного вбрасывания и начала атаки»

Сегодня, 22:55
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата против «Автомобилиста» (4:5 ОТ).
— Мы проиграли — какая может быть оценка этому матчу? Неудовлетворительно.
— Не показалось вам, что поторопились с заменой вратаря в овертайме? Команда не успела войти в зону.
— Снимают вратаря, выигрывая вбрасывание в средней зоне.
— То есть вы осознанно пошли на этот риск?
— Ребята сказали, что все в порядке. Мы ведь спрашиваем перед этим, как они себя чувствуют.
— Насколько все-таки стоило в игре с «Автомобилистом» снимать вратаря? Или стоило расставиться сначала?
— Мне трудно с вами говорить. Снимают вратаря, когда выигрывается шайба в средней зоне, уходит игрок за свои ворота, и начинается раскат.
— Летом вы тоже пропустили в пустые ворота и говорили, что нужно было снимать вратаря, когда шайба в средней зоне.
— Тогда я первый раз снимал вратаря в овертайме, до этого момента не пользовался таким приемом. Сейчас все было правильно, нужно снимать вратаря после выигранного вбрасывания и начала атаки.
— Вопрос о физическом состоянии всей команды — мы видим много кадровых потерь, тяжелый график.
— Но мы ведь вытаскиваем матч, проигрывали, но вытаскивали, и неплохо играли в нападении сегодня.
— Чего не хватило, чтобы взять реванш?
— Наверное, игры в обороне — дело в ошибках, которые мы сделали.
— Насколько чувствуется давление извне сейчас?
— На меня столько давления оказывалось уже, что я привык.
— А как ребята справляются?
— Кто-то справляется, кто-то нет. У кого-то психология немножко проявляется, потому что рассчитывали все на немного другую игру.