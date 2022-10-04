Знарок: «Сейчас все было правильно, нужно снимать вратаря после выигранного вбрасывания и начала атаки»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата против «Автомобилиста» (4:5 ОТ).

— Мы проиграли — какая может быть оценка этому матчу? Неудовлетворительно.

— Не показалось вам, что поторопились с заменой вратаря в овертайме? Команда не успела войти в зону.

— Снимают вратаря, выигрывая вбрасывание в средней зоне.

— То есть вы осознанно пошли на этот риск?

— Ребята сказали, что все в порядке. Мы ведь спрашиваем перед этим, как они себя чувствуют.

— Насколько все-таки стоило в игре с «Автомобилистом» снимать вратаря? Или стоило расставиться сначала?

— Мне трудно с вами говорить. Снимают вратаря, когда выигрывается шайба в средней зоне, уходит игрок за свои ворота, и начинается раскат.

— Летом вы тоже пропустили в пустые ворота и говорили, что нужно было снимать вратаря, когда шайба в средней зоне.

— Тогда я первый раз снимал вратаря в овертайме, до этого момента не пользовался таким приемом. Сейчас все было правильно, нужно снимать вратаря после выигранного вбрасывания и начала атаки.

— Вопрос о физическом состоянии всей команды — мы видим много кадровых потерь, тяжелый график.

— Но мы ведь вытаскиваем матч, проигрывали, но вытаскивали, и неплохо играли в нападении сегодня.

— Чего не хватило, чтобы взять реванш?

— Наверное, игры в обороне — дело в ошибках, которые мы сделали.

— Насколько чувствуется давление извне сейчас?

— На меня столько давления оказывалось уже, что я привык.

— А как ребята справляются?

— Кто-то справляется, кто-то нет. У кого-то психология немножко проявляется, потому что рассчитывали все на немного другую игру.