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Сегодня, 21:58

Знарок: «Если ошибки повторяются, то это неправильно, а так — пять человек играют на поле, они должны помогать друг другу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата против «Сибири» (3:6).

— Пропустили ненужные голы, но ребята старались, выжимали из себя, играли до конца.

— После победы над «Сочи» вы говорили, что находите свою игру, а через три дня пропускаете 6 шайб.

— Ненужные голы — первый ненужный в принципе, второй и третий тоже не очень хорошие.

— То есть это индивидуальные ошибки?

— Ну, да.

— Что случилось во втором периоде?

— Мы пытались вытаскивать уже матч, и моменты там были. Но потом каждый хотел сыграть индивидуально и помочь команде.

— Наверное, только вы знаете, когда команда начнет играть стабильно и без ошибок.

— Без ошибок мы никогда играть не будем, как и все команды. Хоккей из этого складывается, кто-то ошибся — команда забила. Просто ошибок нужно меньше делать, особенно ненужных. Если ошибки повторяются, то это неправильно, а так — пять человек играют на поле, они должны помогать друг другу.

— Вы много работали, многих тренировали. Как сократить количество ошибок?

— Работаем очень много, показываем много видео, даже перед этой игрой. Вы видели, что утром раскатка была хорошая, и тренировка накануне. Но трудно с 1:3 вытаскивать матч.

— Что можете выделить из позитива, кроме дубля Дмитрия Воронкова?

— Он молодец, конечно. И моменты были, при счете 3:2 получился выход 2 в 1, он должен был решить момент. Мы очень мало бросаем по воротам, стараемся играть по периметру, хорошо катаемся, держим шайбу, но без бросков голы не забиваются.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22856
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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