Знарок: «Мы дали Радулову отдохнуть. Думаю, он профессионал»

Сегодня, 20:08
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:2) рассказал о будущем нападающего Александра Радулова.
— Вы сегодня победили без Радулова в составе. Есть вероятность, что вернете его?
— Вполне возможно.
— Радулов — очень эмоциональный игрок, этот шаг может на нем сказать негативно?
— Мы дали ему отдохнуть. Думаю, он профессионал.
— Есть решение по участию Александра Радулова в игре с ЦСКА?
— Пока только игра закончилась, вы думаете, я уже план на ЦСКА составил?