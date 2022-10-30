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Сегодня, 20:08

Знарок: «Мы дали Радулову отдохнуть. Думаю, он профессионал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:2) рассказал о будущем нападающего Александра Радулова.

— Вы сегодня победили без Радулова в составе. Есть вероятность, что вернете его?

— Вполне возможно.

— Радулов — очень эмоциональный игрок, этот шаг может на нем сказать негативно?

— Мы дали ему отдохнуть. Думаю, он профессионал.

— Есть решение по участию Александра Радулова в игре с ЦСКА?

— Пока только игра закончилась, вы думаете, я уже план на ЦСКА составил?

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22665
Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Олег Знарок
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