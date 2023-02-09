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КХЛ

9 февраля, 23:14

Билялетдинов: «Какой матч из 600 в КХЛ запомнился особенно? Для меня каждая игра очень важна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче с «Амуром» (4:2).

«Сложная игра была, непростая. Начали матч не так, как мы хотели, не все получалось. Брак был в передачах, кое-что не складывалось. Потихоньку начали выравнивать, выправлять игру, третий период хороший и результативный. Многие вещи, на которые мы обращаем внимание, были выполнены достаточно неплохо. Говорили о том, что нужно сыграть дисциплинированно», — приводит слова Билялетдинова сайт КХЛ.

Также Билялетдинов поделился мнением о том, что стал первым тренером в истории КХЛ, который достиг отметки в 600 матчей во главе одного клуб.

«Какая игра из 600 в КХЛ запомнилась особенно? Это же только КХЛ, а сколько еще было. Для меня каждая игра очень важна, я отношусь к этому очень серьезно. Не хочу разделять, хотя матчи проходят по-разному. Но каждый матч для меня — это серьезно, я с таким настроением подхожу к играм», — отметил тренер.

«Ак Барс» занимает занимает первое место на «Востоке», набрав 81 очко в 62 матчах. 14 февраля команда на выезде сыграет с «Адмиралом».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Зинэтула Билялетдинов
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