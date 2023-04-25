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25 апреля, 23:07

Билялетдинов ответил на вопрос журналиста на татарском языке накануне дня рождения Тукая

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды над ЦСКА (2:1) в пятом матче серии финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос журналиста, заданный на татарском языке. Билялетдинов ответил на русском языке, но понял смысл вопроса без услуг переводчика.

«Сильно ли я переживал после двух гостевых поражений? Знаете, переживание в любом случае есть, если выиграл или проиграл. Но игра проходит, делаешь анализ, готовишься к следующему матчу. Мы говорили и про меньшинство, и про большинство, но это обычная работа, ничего нового там нет. Просто говорили, как играть, ребята сработали хорошо. Хоккеисты, которые играли сегодня, играют так, как нам надо. Нас это устраивает. Если понадобится, мы кого-то поменяем, но на сегодняшний день оставляем состав таким образом», — сказал Билялетдинов.

26 апреля в Татарстане отмечается День родного языка. В этот день родился выдающийся татарский поэт Габдулла Тукай.

КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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