Билялетдинов — о свисте трибун: «Это нас так поддерживали, по-честному. Ребята нормально работали, вопросов нет»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Игра непростая была. Мы и рассчитывали, что такая серия будет. Хорошо, что оказались готовы, но есть еще моменты, которые нам нужно будет поправить. Посмотрим еще, подумаем над игрой, постараемся поправить ситуации такие как во втором периоде.

Свист трибун в большинстве? По-честному, это нас так поддерживали. Ребята нормально работали, вопросов у меня к игрокам нет. Игрока «Ак Барса» артисты? Нет, не могу так сказать. Не знаю почему он (Леонид Тамбиев, тренер «Адмирала» — прим.) так подумал. По травмированным сложно сказать. Кристиан Хенкель тренируется, но есть еще вопросы. Миша Глухов только недавно начал тренироваться, он позже выйдет. Что же касается «Адмирала», то команда изменила свою игру по сравнению с регулярным чемпионатом. Но мы понимаем, что они делают. Для нас это не новое и его стиль понятен и то, что сейчас они поменяли нам понятно. Надо правильные выводы сделать в этой ситуации, перестроиться в каких-то вопросах», — сказал Билялетдинов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 18 марта Казани.