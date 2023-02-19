Билялетдинов о победе над «Амуром»: «Это заслуга ребят, серьезно отнеслись к матчу»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые были на этой игре и во всей поездке на Дальний Восток. Большое им спасибо за поддержку, мы ее чувствовали. Что касается игры, ребята справились со своей задачей, то, что хотели, мы сделали. Матч был очень важен и для нас, и для «Амура». Мы свою задачу выполнили. Давно не играли спаренные матчи два дня подряд. Ребята — молодцы, хорошо подготовились психологически, отнеслись к этому очень серьезно, это заслуга ребят», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ, набрав 89 очков после 66 матчей.