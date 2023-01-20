Зинэтула Билялетдинов посвятил победу над «Авангардом» первому президенту Татарстана

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Игра получилась, несмотря на то, что соперник мне казался посвежее немножко, потому что у нас сегодня четвертая игра была, а у них третья, по движению было видно. Нельзя сказать, что мы уступали, но какие-то моменты были. В целом ребята провели хорошую игру, выполняли игровое задание, мне игра очень понравилась. Благодарен ребятам за то, что они выполнили установку, и должен сказать большое спасибо нашим болельщикам, потому что они здорово болели, это очень приятно.

— Что сегодня было самым важным?

— Важное — все. Но сегодня еще приятное событие — у Минтимера Шариповича Шаймиева сегодня день рождения. Я бы хотел эту победу посвятить ему, потому что это человек, который очень много сделал для республики, для спорта, в частности для нас, хоккеистов, для меня лично. Я очень благодарен, помню это, никогда такое забыть нельзя. Поэтому здоровья ему и благополучия.

— Вы сказали, что физическое состояние игроков было похуже по сравнению с соперником. Изменится ли в этой связи тренировочный план?

— У нас хорошее физическое состояние, я просто сказал, что было какое-то преимущество соперника.

— В игре было много голевых моментов и в первых двух периодах, но подводила реализация. Это продолжается из матча в матч, с чем это связано?

— Сложно сказать, мы тоже переживаем за это, потому что хотелось бы забивать больше. Но в данной ситуации каждая шайба дорогого стоит, самое главное сейчас — результат.

— Михаил Глухов забросил шайбу с внешней стороны ворот. Как вы реагировали на лавке на тот эпизод?

— Да никак не реагировал, чего на это реагировать? Если прошла через сетку, значит, прошла. К сожалению, не засчитали шайбу, но, видимо, правильно не засчитали, если там сетка порвалась.

— Никита Лямкин сегодня едва не забросил лакросс-гол во втором периоде. Как вы относитесь к таким финтам защитника в атаке?

— Он в принципе креативный защитник у нас. Если бы ему это удалось, то было бы здорово, конечно!

— Не стали ругать его за это?

— За что? Не знаю, за что тут ругать, и смысла нет.