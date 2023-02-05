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Сегодня, 20:13

Зинэтула Билялетдинов: «Ребята сумели настроиться после неудачной игры»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выездную победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата (5:1).

— Ребята хорошо сыграли, с хорошим настроением. Были опасения, что после неудачной игры в Петербурге ребята переживали, расстроились, но они сумели подготовиться и достойно сыграли.

— Как вам игралось в атмосфере дворца в Мытищах после игры против СКА?

— Нас особенно ничего не напрягало, задача была хорошо сыграть сегодня, ребята справились.

— Тимур Билялов играл сегодня, чтобы вернуть ему уверенность после поражения в Петербурге?

— Нет, такого не было.

— 1 ноября команда была вне зоны плей-офф, 1 февраля она на 1 месте. Что вы изменили в команде?

— Должен сказать, что в большей степени здесь заслуга ребят, которые выполняют задачи, которые мы ставим перед ними. Поэтому это больше к команде, к их отношению к тому, что происходит.

— Принципиально ли для команды закончить регулярку на первом месте?

— Принципиально выигрывать матчи, есть желание выиграть матч, на который выходим.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23260
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
Зинэтула Билялетдинов
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