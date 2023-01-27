Зинэтула Билялетдинов о победе над «Магниткой»: «Процесс идет, слава богу, пока нормально»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата.

— Команды сегодня показали хороший хоккей, с хорошим движением. Создали достаточно много интересных моментов, все работали не результат, в последних матчах все так играют. Наша команда сыграла достойно и в атаке, и в обороне, ребята — молодцы.

— Тимур Билялов играет шестой матч подряд, не тяжело ли ему физически? Планируете ли использовать Амира Мифтахова?

— Думаю, нелегко, и не только ему. Столько матчей и такая плотность, всем непросто, но они должны играть, и ребята делают это достойно. А Мифтахов тоже будет играть, конечно.

— С вашего назначения команда сыграла 13, в 12 набрав очки. Вы нашли баланс между атакой и обороной?

— Ребята стараются выполнять игровое задание, поправить игру в атаке и обороне, мы все работаем над этим. Но всегда есть вопросы, которые сразу не решаются. Процесс идет, слава богу, пока нормально.

— С 2019 года «Ак Барс» не может забросить «Металлургу» в большинстве — уже 43 попытки. Чего сегодня не хватило?

— Во-первых, «Магнитка» неплохо ведет оборону и в меньшинстве, и в равных составах. Во-вторых, наверное, и нам чего-то не хватает, чтобы забить, как раз над этим и работаем.

— Вячеслав Войнов пропускал два матча. Видимо, как раз накопил, что сегодня набрал 2 очка?

— Отдохнул, но он же не просто отдыхал, у него была микротравма. Вчера он сказал нам, что чувствует себя лучше и готов играть, поэтому мы включили его в состав.

— Как пришла идея объединить в одно звено Александра Радулова, Илью Сафонова и Дмитрия Воронкова?

— Такие идеи всегда приходят неожиданно. Так сложилось, что мы решили их соединить, конечно, есть еще вопросы. Саше Радулову, может, не так просто играть с ними, потому что еще есть вопросы к этим ребятам. Они молодые, многих вещей пока не знают, но они стараются, Саша им помогает. Будем надеяться, что они станут играть еще лучше.