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Сегодня, 18:47

Зинэтула Билялетдинов: «Прибавили в движении и агрессии, я доволен ребятами»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата.

— Начали не совсем так, как хотели. Пропустили шайбу, которая не была сложной, к сожалению, потеряли концентрацию перед воротами. Потом в большинстве соперник сыграл хорошо, а мы — неудачно. Но должен сказать, что команда продолжала играть, играли ребята правильно, мы прибавили в движении, в агрессии. Четыре раза играли в меньшинстве, если не ошибаюсь, ребята выдержали — молодцы. Я доволен ими.

— Объясните слабое начало первого периода.

— Мы будем разбираться, я пока не готов ответить.

— Оцените форму Даниила Журавлева, который сегодня заработал два удаления.

— Он старался, играя против такого соперника, немножко переживал, наверное.

— Насколько вас беспокоит отсутствие более уверенных побед, с более крупным счетом?

— Знаете, сейчас много забивать особенно не дают. Но ребята пытаются, и возможности для голов у нас есть, это важно. Постараемся забивать побольше.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23079
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Зинэтула Билялетдинов
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