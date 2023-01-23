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Сегодня, 20:01

Зинэтула Билялетдинов: «Пропущенный гол напрашивался, но я доволен игрой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» (4:1) в матче регулярного чемпионата.

— Игра была неплохой, обе команды хотели показать хороший, дисциплинированный хоккей. Наша команда сыграла достаточно неплохо, я доволен игрой. К сожалению, пропустили шайбу, но этот гол напрашивался, потому что соперник прибавил в движении, в активности, был настойчивым.

— У «Ак Барса» забивали и защитники, и нападающие. Была установка бросать со всех позиций?

— Мы всегда говорим, чтобы игроки бросали, есть возможность — надо бросать. Не всегда можно добиться этого, потому что каждый пытается разыграть каким-то образом. Но если есть ситуация, нужно бросать, установка такая постоянная.

— Вы давно не были в Челябинске, как вам антураж арены?

— Здесь хорошие зрители, мне нравится.

— Многих болельщиков из Челябинска волнует, сыграет ли еще в этом сезоне Данис Зарипов.

— Это зависит от его здоровья.

— В третьем периоде вы как будто отдали инициативу. Хотели сохранить силу или «Трактор» поддавил?

— Мы говорили после второго периода, чтобы ребята продолжали играть. Но соперник действовал достаточно активно и создал много опасных моментов.

­- Вячеслав Войнов не играл во втором и третьем периоде. Как его состояние?

— Он получил маленькую травму, поэтому мы не стали его использовать.

— В тренерский штаб вернулся Сергей Абрамов, это стало причиной преображения Тимура Билялова?

— Я считаю, что Сергей Михайлович — очень опытный тренер, он давно работает и знает, как нужно это делать. Конечно, его заслуга большая, больше ничего сказать не могу, он молодец.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23182
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Зинэтула Билялетдинов
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