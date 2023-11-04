Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:57

Билялетдинов — о победе над «Барысом»: «Отдаю должное ребятам, что вытащили такой матч»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:3).

— В целом результат есть. Хорошие два периода провели: второй и третий, первый же неудачный. И голы были такие необязательные, особенно первый. Неудачная шайба. Что я должен сказать в этом случае? Что вы хотите от меня услышать? Первая шайба курьезная и непонятная. Дальше броски были... Удачно попадали, броски серьезные. Это не оправдание, но констатация результата.

Молодцы ребята, что вытащили матч, отдаю им должное. С Дыняком все нормально, мы просто решили сделать определенные перестановки, и они сработали. Мы должны больше использовать Кристиана Хенкеля, мы будем дальше его больше использовать. Дамир Жафяров сегодня смотрелся неплохо. Мы интересовались как он по здоровью, тренировался здесь. Планировали его сегодня поставить, и он сыграл. Время покажет дальше сыграет Дамир еще или нет, — сказал Билялетдинов.

По ходу встречи «Барыс» вел со счетом 3:0.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
Зинэтула Билялетдинов
1
0
Читайте также
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамбеталиев: «От нашей клюшки залетела шайба, которая и решила исход матча с «Ак Барсом»