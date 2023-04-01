Билялетдинов: «По игре у меня претензий к Семенову нет. Удаление в третьем периоде — случайность»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в первом матче финала Восточной конференции с омским «Авангардом» (3:2

ОТ).

«Я думаю, что сама игра была неплохая. Начали, не сказать, что очень хорошо, но достаточно неплохо играли в атаке. Здорово забили в большинстве, провели быструю контратаку, но удаления нас в итоге подвели. Хорошо, что все решили в овертайме.

Не помню самый дисциплинированный это матч был или нет, но скажу так, в таких матчах удаляться нельзя вообще. Мы об этом говорим ребятам постоянно. Еще раз, мы понимаем, что удаляться нельзя. Они очень здорово большинство разыгрывают, но, к сожалению, не получилось сегодня продержаться. К Семенову у меня по игре нет вопросов. То, что случилось — это случайность была, не более, бросал по летящей шайбе... С Панюковым в третьем периоде не видел ситуацию, мне неудобно было смотреть. Он же в штангу попал? Но мы в целом довольны им, он все делает согласно нашим установкам. Лучевников? Он заболел», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» по ходу встречи вел со счетом 2:0, «Авангард» в свою очередь забросил вторую шайбу за 3 секунды до конца основного времени матча после удаления нападающего хозяев Кирилла Семенова за выброс шайбы. Позднее Семенов выдал голевую передачу на победный гол в овертайме.

Ранее «Авангард» выигрывал серии у «Ак Барса» три раза подряд в 2019, 2021 и 2022 годах.