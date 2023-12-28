Билялетдинов — о серии поражений: «Нет никакого панического настроения»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:4).

— Тяжелый момент для команды. Не могу сказать, что все плохо, но многие вещи не получаются. Мы неплохо играли с «Автомобилистом», но проиграли из-за удалений. С «Сибирью» неплохо играли, были моменты... Но сегодня 14-0 по удалениям, куда это годится? Игра ломается, есть вопросы к отдельным игрокам по дисциплине. Я понимаю, что не специально они это делают, никто специально так не делает, но это мешает.

Эти удаления порой несознательные. Вот сегодня Адамчук вывел шайбу и сразу две минуты. Да он нарушил, но что я ему скажу? Мы и индивидуально говорим, и на собраниях, но справиться не можем. Здесь никакого панического настроения. Работаем, трудимся поменяли на тренировках некоторые моменты. Надо перемолоть это все. Никто не хочет проигрывать, я не хочу проигрывать, ребята не хотят проигрывать. Быстро не быстро решиться, но хотелось бы побыстрее. Сейчас плотный календарь, думаешь надо поработать, но не перебрать игры. После Нового года будет плотный календарь, сейчас было окно и мы поработали. Будет еще окно — еще поработаем. Сейчас имеет значение выиграть каждый матч. Мы настраиваемся на каждую игру как на финальную, иначе из этой ситуации не выбраться, — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд и уступил в пяти из шести последних игр. Казанская команда занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ с 24 победами при 20 поражениях. После 44 игр у команды 50 очков.