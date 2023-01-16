Зинэтула Билялетдинов: «Некоторым кажется, что Радулов бывает чрезмерно агрессивным. Но он старается помочь словами игрокам»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата против «Адмирала» (2:1 Б), в которой команда отыгралась на последней минуте основного времени.

— Сложная была игра для нас, соперник очень здорово вел оборону, нам постоянно приходилось ее преодолевать. Не хватало остроты, мы очень мало бросали, особенно в первые два периода. В третьем прибавили немножко в агрессии, стали обострять, и все же период был неплохим. Победа нужная, я доволен ребятами, что смогли вытащить эту игру.

— У вас нет планов поменять сочетание первых двух игровых звеньев?

— Для чего?

— Чтобы освежить атаку.

— Мы подумаем.

— Илья Сафонов сейчас играет в четвертом звене.

— Давайте сразу — у нас нет четвертого звена, он выполняет свою определенную роль.

— Леонид Тамбиев сказал, что был удивлен большим количеством удалений со стороны соперника. У вас есть понимание, с чем это связано?

— Я тоже многому удивляюсь, но давайте каждый будет удивляться своим вопросами. Конечно, есть вопросы к удалениям, и это не первая такая игра. Мы много об этом говорим, к сожалению, пока они происходят.

— Александр Радулов часто попадает в кадр, когда что-то высказывает игрокам на скамейке. Насколько сильно это вам помогает, есть ли у него задатки тренера?

— Может быть, некоторым кажется, что он бывает чрезмерно агрессивным. Но он старается помочь словами игрокам. Внешне это может выглядеть не очень, но на самом деле он мне очень помогает.

— Впервые при вас отыгрались в концовке 6 на 5. Вы соскучились по таким эмоциям?

— Нет, хотелось бы выигрывать с хорошим счетом. Это сложно, в любом случае переживаешь, просто надо иметь холодную голову, не поддаваться эмоциям. Это обычное явление в хоккее, оно просто бывает, нужно вылезать из нее.