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КХЛ

Сегодня, 22:44

Билялетдинов прокомментировал свой первый матч после возвращения на пост главного тренера «Ак Барса»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра, как мне кажется, была неплохой, всем понравилась. Обе команды показали хороший хоккей, мы, к сожалению, допустили ряд ошибок за счет чего соперник и забивал. Есть вопросы, которые надо исправлять, будем их исправлять и готовиться к следующему матчу. Что я чувствую? Готовился к матчу. Как и любой тренер хотел выиграть игру. Не получилось. Драйв я получал еще в предыдущих матчах, входил в кураж рабочий. Сегодня вот крикнул, вспомнил прошлое. Я, собственно говоря, и не уходил, но все было по иному, гораздо спокойнее. Я ходил на матчи и наслаждался игрой. Такого ощущения ответственности не было. Сейчас я вхожу в этот ритм постепенно. Так как я пришел работать, значит я буду работать.

Восемь минут удалений, в частности, пропустили две шайбы — такого не должно быть, будем работать. Одним днем такие моменты не исправишь, но есть вещи, которые надо постоянно говорить, показывать и объяснять. Постарались как можно быстрее действовать, но процесс постоянно идет одним днем здесь ничего не сделаешь. Есть вопросы по игрокам, ищем варианты. Это не только с плохой игрой связано, но и с ротацией, здоровьем. Миша Глухов выздоровел у нас, постепенно будем возвращать его. В третьем периоде был хороший хоккей. В начале немного осторожничали, подстраивались под соперника. Второй период был неважный, а вот третий хороший.

Сафонов? Молодому человеку, конечно, сложно быть капитаном, груз ответственности возможно где-то он и давит на него. Но ничего, должен справиться. С другой стороны, молодых надо воспитывать, давать им шанс быть лидерами. Тимур Билялов старался сегодня, играл на мой взгляд неплохо. А Вася тоже опытный, хороший вратарь, умеет играть такие матчи. Везение? Везет тому, кто везет. Надо правильно играть и все будет нормально", — сказал Билялетдинов.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Зинэтула Билялетдинов
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