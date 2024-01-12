Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги гостевого матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:3).

«Была сложная игра, несмотря на то, что мы серьезно готовились к ней. Понимали, что это важный матч. «Трактор» играл на хорошем подъеме, эмоционально, создавал сложности. И не случайно мы допускали ошибки, после чего были заброшены три этих шайбы. Нам надо поправлять эти ошибки, индивидуальные огрехи. И также эти моменты, которые нам мешают сыграть достойно. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть. Звено Шипачева справилось с этим, другие не совсем. Не скажу, что были какие-то ошибки в плане перестановок. Надо время, чтобы все сработались», — приводит слова Билялетдинова сайт «Трактора».

«Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока». «Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.