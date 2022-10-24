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КХЛ

Сегодня, 19:52

Знарок — о матче с «Металлургом»: «Я думаю, что мы подготовились хорошо»

Мария Гусева
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Предыдущий матч «Металлург» выиграл 5:0 за счет ошибок соперника, сегодня ваша команда почти не ошибалась. Вы использовали материалы игры соперника в Казахстане?

— Мы уже два матча против «Металлурга» провели, конечно, учли все нюансы. Постарались подготовиться, и я думаю, что мы подготовились хорошо.

— Насколько выход Дмитрия Воронкова взбодрил Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого?

— Конечно, взбодрил — это хороший нападающий таранного типа.

— Никита Евсеев получал важные смены в концовке матча, он полностью заслужил ваше доверие в 18 лет?

— Да, заслужил.

— В последних трех матчах «Ак Барс» выходит как на последний бой.

— Совершенно верно.

— Сможет ли команда долго играть в таком режиме?

— Естественно, есть усталость. Стараемся подготовить игроков к этому, — цитирует пресс-служба клуба тренера.

Источник: https://www.ak-bars.ru/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Олег Знарок
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