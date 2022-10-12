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КХЛ

Сегодня, 19:54

Знарок после четвертого подряд поражения «Ак Барса»: «Пока вот так»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Есть вопросы к физической форме команды? От Юдина сегодня убежали очень легко.

— Я бы не сказал, что у нас такие проблемы. Просто индивидуальные ошибки.

— Много шайб сегодня не дошло до ворот «Металлурга», броски блокировались. Это оборона соперника ставила нападающих в тупик или форварды не выполняли задание?

— От кого шайба не доходила? От защитников не доходила, потому что крайние нападающие блокировали броски. Да, это наша проблема. Мы создаем моменты, но пока вот так.

— От мастеров уровня Вадима Шипачева ждут эффективности в важных матчах. Что мешает Вадиму играть полезнее?

— Сложный вопрос. Ему ничего не мешает. Он хороший игрок и не раз это доказывал. Сегодня мы пробовали менять сочетания. Поставили молодого мальчишку, который создал три-четыре момента. Ищем, ищем. Дело не только в нем.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с «Автомобилистом» 14 октября.

Источник: https://www.khl.ru/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Олег Знарок
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