Знарок — о поражении от «Нефтехимика»: «Было слишком много неоправданных удалений»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Вы вели в счете ближе к концу матча, чего не хватило?

— Наверное, выдержки.

— Вы пытались петерпеть соперника сегодня?

— У нас опять было слишком много неоправданных удалений. Силёнки тратятся на этом деле, очень много, особенно в первом периоде.

— Вы говорили, что были недовольны физическим состоянием команды. Что скажете о сегодняшней игре и первом периоде?

— О каком физическом состоянии вы говорите, если мы 8 минут первого периода играем в меньшинстве?

— Меньшинство было следствием того, что игроки не успевали догнать соперника?

— Посмотрите все удаления. Где мы не успевали?

— Почему вы поменяли Тимура Билялова перед третьим периодом?

— Микротравма.

«Ак Барс» с 29 очками в 27 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Востока.