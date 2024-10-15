Сегодня, 15:34
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, что у команды не получилось в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Лады» (3:5).
«Соперник вышел играть на победу. У них была самоотдача, самопожертвование, если хотите. У них двадцать блокированных бросков, у нас — три. Треть команды сегодня вышла поиграть, а не выигрывать, к сожалению. Наше великое большинство вообще не работает. Проиграли в духе, в желании. Заканчивать в три пятерки было тяжеловато, но спасибо тем парням, кто боролся до конца и хотел все же вырвать победу», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
Команды также встречались двумя днями ранее — в той игре победа осталась за клубом из Хабаровска (2:0).
«Лада» набрала 14 очков за 16 матчей и поднялась на девятое место в таблице Восточной конференции. «Амур» (12 баллов после 15 игр) опустился на 11-ю позицию.
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|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
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Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
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Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|И
|Г
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Барак Дерек
Витязь
|15
|10
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|9
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|8
|
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Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|
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Петухов Егор
Адмирал
|14
|8
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11