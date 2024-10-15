Мартемьянов — о поражении «Амура»: «Треть команды сегодня вышла поиграть, а не выигрывать»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, что у команды не получилось в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Лады» (3:5).

«Соперник вышел играть на победу. У них была самоотдача, самопожертвование, если хотите. У них двадцать блокированных бросков, у нас — три. Треть команды сегодня вышла поиграть, а не выигрывать, к сожалению. Наше великое большинство вообще не работает. Проиграли в духе, в желании. Заканчивать в три пятерки было тяжеловато, но спасибо тем парням, кто боролся до конца и хотел все же вырвать победу», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

Команды также встречались двумя днями ранее — в той игре победа осталась за клубом из Хабаровска (2:0).

«Лада» набрала 14 очков за 16 матчей и поднялась на девятое место в таблице Восточной конференции. «Амур» (12 баллов после 15 игр) опустился на 11-ю позицию.