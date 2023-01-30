Епанчинцев — о поражении от «Сибири»: «Нельзя давать такому сопернику вести в счете»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Равная игра. Нельзя давать такому сопернику вести в счете. Делали акцент на этом перед игрой, и все равно пропустили первыми. Гол со своих ошибок — четыре игрока провалились в чужой зоне, где-то догоняли, но недоработали. Хорошая была самоотдача потом. У соперника было больше силенок, но все же в физике мы не уступили. Закон хоккея сработал — у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили», — цитирует пресс-служба КХЛ Епанчинцева.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Амур» располагается на 10-й строчке с 57 очками.