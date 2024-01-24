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Сегодня, 17:47

Мартемьянов — о поражении от «Салавата» в серии буллитов: «Везет сильнейшим»

Мартемьянов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева»
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 Б).

«Везет сильнейшим. Очень упорные игры с «Салаватом», — приводит слова Мартемьянова сайт «Амура». — Благодарен команде за большое количество блокированных бросков. Хромает, конечно, реализация моментов. Могли счет сделать более комфортным для нас, но соперник — мастеровитые ребята, реализовали большинство и шли до конца. По игре обе команды выглядели очень прилично. И по организации, и по прессингу, и по прохождению средней зоны. Взяли очко, двигаемся дальше, будем стараться выигрывать».

«Салават Юлаев» (72 очка) после 54 игр занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (53) потерпел седьмое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».

Источник: ХК Амур
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
Андрей Мартемьянов
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