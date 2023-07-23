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Сегодня, 09:21

Главный тренер «Амура» объяснил, почему клуб не продлил контракт с форвардом Николишиным

Мария Гусева
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов сообщил, что нападающий Иван Николишин не захотел подписывать новый контракт с клубом.

«Он был одним из первых игроков, с которым я разговаривал перед тем, как мы начали комплектовать команду. Я мотивировал его, узнавал его готовность, желание играть, — цитирует ТАСС Мартемьянова. — Потом он не подписал контракт, а без него я не могу тренировать игроков, не имею права. На его место мы стали играть других игроков и нашли. Кто-то распустил слухи, что якобы я, Мартемьянов, от него отказался. Ни от кого я не отказывался, никаких разговоров по этому поводу не было».

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром «Амура», набрав 42 (17+25) очка в 67 матчах.

Источник: ТАСС
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