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Сегодня, 17:29

Епанчинцев доволен игрой «Амура» в матче с «Авангардом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче против «Авангарда» (3:2 Б).

«Содержание игры сегодня понравилось, особенно второй период, когда мы переиграли соперников по броскам. Не хватило третьего гола, который мог все решить в основное время. К сожалению, в своей зоне в конце вот эти полторы минутки недотерпели. Но вот это огромное желание победить есть, оно необходимо. Игнат Коротких заслужил играть в КХЛ своим выступлением в МХЛ. Здорово действует, здорово его звено выглядит», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» набрал 61 очко и занял восьмое место в Восточной конференции. 4 февраля команда снова сыграет с «Авангардом».

Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
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