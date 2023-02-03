Епанчинцев доволен игрой «Амура» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче против «Авангарда» (3:2 Б).

«Содержание игры сегодня понравилось, особенно второй период, когда мы переиграли соперников по броскам. Не хватило третьего гола, который мог все решить в основное время. К сожалению, в своей зоне в конце вот эти полторы минутки недотерпели. Но вот это огромное желание победить есть, оно необходимо. Игнат Коротких заслужил играть в КХЛ своим выступлением в МХЛ. Здорово действует, здорово его звено выглядит», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» набрал 61 очко и занял восьмое место в Восточной конференции. 4 февраля команда снова сыграет с «Авангардом».