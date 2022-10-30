Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

Епанчинцев: «Не было нацеленности, агрессии. Не лезли на ворота»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:1).

— Оба соперника понимали важность этот матча — игра была как минимум за четыре очка. Мало забитых голов, хорошая игра вратарей, обоюдоострые моменты. Соперник нашел этот момент, повел в счете и где-то сыграл правильно, от обороны. Мы не нашли своего шанса, хотя в конце встречи он был. Наша молодежь не может пока стабильно выглядеть каждую игру, забивать и тащить за собой команду. Одна заброшенная шайба, но по накалу зрителям, думаю, матч понравился.

— 26 бросков по воротам Ильи Проскурякова сегодня. Как так получилось, что не удалось забросить?

— Не было нацеленности, агрессии. Не лезли на ворота. Хотели больше сыграть по чистому льду, по углам, в этих моментах смотрелись неплохо, но оттуда голы не забиваются. Концовка показала: встали, заработали удаление. Так бы и с начала игры. Сейчас матчи через день, тяжеловато выжимать из себя. Нашей молодой команде нужна стабильность, не хватает опыта в некоторых моментах.

— Сложный календарь, игры через день. Как будет команда находить силы на этом выезде?

— Как и всегда — есть ресурсы. Где-то посмотрим, сейчас все идет на восстановление. Что-то наработать уже тяжело в такой период. Самое главное — сделать правильные выводы и восстановиться.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45544-22-23-traktor-vs-amur-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК Трактор
1
0
Читайте также
Русский нападающий поник в канадском клубе. Стоит ли возвращаться домой?
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке
Песков заявил о необходимости вести переговоры по Украине с Вашингтоном
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гатиятулин — о Тертышном: «Есть моменты по функциональной подготовке. Дали возможность отдохнуть и подработать»

Заварухин — о поражении от «Адмирала»: «Вроде пустые ворота, а даем лишний пас»