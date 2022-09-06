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КХЛ

6 сентября, 23:48

Епанчинцев — о матче с «Торпедо»: «После третьего гола развалились полностью»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:6).

«До третьей пропущенной шайбы была равная обоюдоострая игра. Единственно, если при выходе «два в ноль» не попадает по шайбе и не наносит бросок, то такая реализация удручает.

После третьего гола развалились полностью. «Торпедо» доминировало во всем. К сожалению, пропустили два «легких» гола. Голкипер мог сыграть и получше. Первый гол всегда поворачивает игру. Сегодня повернулось в сторону соперника. Мы начали больше открываться, больше позволять «Торпедо» в атаке. Отсюда результат», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/06/501849.html
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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