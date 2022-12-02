Епанчинцев: «Понимали, что соперник играет в атакующий хоккей, поэтому попытались сыграть также»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу команды над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«Хороший хоккей, который, я думаю, понравился зрителям. Понимали, что соперник играет в атакующий хоккей, поэтому попытались сыграть также. Забили хорошие голы. Понимали, что соперник, уступая в счете, будет играть агрессивно. Поймали соперника, дотерпели», — приводит пресс-служба официального сайта «Торпедо» слова Епанчинцева.

«Амур» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 35 матчах. Клуб из Нижегородской области расположился на 4-й позиции в таблице Запада (46 очков в 37 играх).