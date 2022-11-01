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Сегодня, 20:47

Епанчинцев о Лихачеве: «Мы поверили в него, а он доказывает своей игрой: не боится идти в обводку, играет нестандартно»

Епанчинцев прокомментировал победу «Амура» над «Салаватом Юлаева»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаева» (2:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Согласны, что сегодняшнюю победу принес Аликин?

— Я с вами не согласен. Сыграла вся команда. То, что вратарь — 70 процентов команды, известно всем. Мы довольный вратарем и командой.

— Лихачев лучший новичок месяца в КХЛ. Как удалось его раскрыть?

— Знаю его давно. Он проявлял себя с молодежного хоккея. У него есть трудолюбие и данные. Мы поверили в него, а он доказывает своей игрой. Он не боится идти в обводку, играет нестандартно, это самое главное.

— Первая победа «Амура» в Уфе за пять лет. Знали об этом?

— Нет, — цитирует Епанчинцева Горобзор.ru.

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию и занимает второе место в Восточной конференции (34 очка).

У «Амура» 20 очков и 10-я строчка «Востока».

Источник: https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/175172-glavnyy-trener-amura-rasskazal-za-schet-chego-udalos-obygrat-salavat
Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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