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КХЛ

Сегодня, 17:19

Епанчинцев — о поражении от «Адмирала»: «Большие претензии к игрокам линии нападения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:2) в матче КХЛ.

«Хороший матч, зрителям думаю понравился, даже при меньшем количестве голов, которые были сегодня забиты. Один гол и один гол в пустые ворота, тем не менее был накал, были удаления. Такая плей-оффная игра, когда все от ножа и цена ошибки велика. Эту ошибку мы совершили. Большие претензии к игрокам линии нападения. За две игры забивать один гол и хотеть выиграть у соперника, когда хорошая оборона, хороший вратарь. Не имеем права так играть. Завтра еще день есть, разберем ошибки и готовимся к завтрашней игре», — приводит слова Епанчинцева сайт «Адмирала».

«Амур» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 40 очков в 43 матчах. Следующую игру команда проведет 30 декабря снова против «Адмирала».

Источник: ХК «Адмирал»
Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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