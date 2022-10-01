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КХЛ

1 октября, 21:51

Епанчинцев: «Был шанс взять еще одно очко, но исполнительское мастерство соперника оказалось выше»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

— Думаю, зрителям матч понравился. С нашей стороны было совсем иное движение, нежели в предыдущих играх. Четвертый матч на выезде, хотели завершить эту поездку на положительной ноте, вернуться с хорошим настроением домой. Думаю, в какой-то мере у нас это получилось. Был шанс взять еще одно очко, но исполнительское мастерство соперника оказалось выше.

— По такой игре можно сказать, что «Амур» сегодня потерял очко?

— Всегда обидно проигрывать, даже в овертайме, взяв очко. Я доволен командой, настроем. Тем, как они реагировали на мастеровитого соперника. Хорошая игра в неравных составах, меньшинстве. Где-то не дотерпели, совершили позиционные ошибки в атаке. Тем не менее, думаю, можно занести эту игру в актив.

— Ли и Йордан не играли. Когда их ждать?

— У них микротравмы, ждем.

— Почему у «Амура» неудачно складываются первые периоды?

— Анализируем, постоянно делаем на этом акцент, работаем. К сожалению, пока так, надо это исправлять. Как исправлять? Той игрой, которую сегодня показали.

— Была мысль выпустить пятого игрока в овертайме на большинство?

— Здесь такая грань: мы знали, что соперник здорово обороняется. Тот же Семенов. Все было возможно, думали об этом, но полагали, что справимся «4 на 3».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22482
Вадим Епанчинцев
ХК Ак Барс
ХК Амур
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