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Сегодня, 16:35

Епанчинцев: «Молодые игроки оправдывают доверие тренерского штаба»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего матча, большое спасибо им. Что касается игры, хороший матч. Мало было забитых голов, но накал, страсть — это все присутствовало. Мы забили хорошие голы, имели хорошие возможности увеличить счет, было бы поспокойнее. В конце получили ненужные удаления, пришлось обороняться, но бригада меньшинства выстояла в нужный момент. Соперник снял вратаря, мы забили второй гол, и стало полегче дышать. Готовимся к двум домашним играм.

Что удалось перестроить, чтобы пошли результаты? Знаете, то видение, то стремление... Молодые игроки оправдывают доверие тренерского штаба. Сложный график, много перелетов. Но задор молодости, поверили в себя ребята, мы дали им уверенность. Этого не хватало в начале сезона, а теперь ребята заиграли в красивый хоккей, который дает нам результат», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/05/506526.html
Вадим Епанчинцев
ХК Адмирал
ХК Амур
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