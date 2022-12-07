Епанчинцев: «По счету было неудачно, а по игре я остался доволен»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:2 ОТ).

— Игра сегодня с нашей стороны понравилась, как и качество игры. Да, где-то реализация была не на нашей стороне, хорошо сыграл вратарь соперника. Тем не менее верили благодаря нашим болельщикам, которые гнали нас вперед. Перевели игру в овертайм и нашли момент для важного гола. Победили. Готовимся к завтрашней игре.

— Сегодня такая игра, качели. То мы, то гости выходили вперед. За счет чего удалось спасти матч?

— По счету было неудачно, а по игре я остался доволен. Сила воли, характер проявили. Нашли ключик к победе.

— По поводу большинства... Столько возможностей сегодня! Что с этим делать?

— Сами знаем. Не только страдаем мы. Повторю, что у нас наработать на тренировке нет возможности. Но ребята стараются, где-то что-то не получается. Но в каких-то моментах есть то белое пятно, за которое можно держаться. Были хорошие моменты, пустые ворота были, здорово сыграл вратарь соперника. Хочется, чтобы в таких важных играх большинство работало, тогда намного легче.