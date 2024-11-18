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Сегодня, 22:30

Костюченок оценил необычный гол Кузнецова в ворота «Амура»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Амура» Виктор Костюченок оценил красивый гол форварда СКА Евгения Кузнецова в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Гол — мастерство Кузнецова или ошибка обороны «Амура»? Ошибка наших игроков на возврате, ну и, соответственно, мастерство Кузнецова. Как ему противостоять? Надо сыграть проще», — передает слова Костюченка корреспондент «СЭ».

Кузнецов недалеко от ворот соперника положил шайбу на крюк клюшки и бросил точно в девятку. Питерцы победили со счетом 6:3.

СКА набрал 37 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» замыкает таблицу «Востока» — 13 очков.

Виктор Костюченок
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА

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