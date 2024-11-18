Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:24

Тренер «Амура» Костюченок о поражении от СКА: «В какие-то моменты выключались и не играли до конца»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал поражение в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

«Играли с хорошим соперником, с хорошими мастерами, которые используют ошибки соперника. Пытались достучаться до ребят, чтобы сыграть проще. В какие-то моменты мы выключались и не играли до конца», — передает слова Костюченка корреспондент «СЭ».

СКА набрал 37 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» замыкает таблицу «Востока» — 13 очков.

Виктор Костюченок
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Сегодня
Вчера
Неделя