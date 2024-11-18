Тренер «Амура» Костюченок о поражении от СКА: «В какие-то моменты выключались и не играли до конца»

Главный тренер «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал поражение в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (3:6). «Играли с хорошим соперником, с хорошими мастерами, которые используют ошибки соперника. Пытались достучаться до ребят, чтобы сыграть проще. В какие-то моменты мы выключались и не играли до конца», — передает слова Костюченка корреспондент «СЭ». СКА набрал 37 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» замыкает таблицу «Востока» — 13 очков.