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Сегодня, 21:29

Главный тренер «Авангарда» Кравец: «Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу команды над «Куньлунем» (4:3 ОТ).

Омский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.

«Большое спасибо болельщикам, которые снова приехали на матч с огромной верой. Все, что я обещал — сделали. Может быть с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа. Проявили и мужество, и характер, да были ошибки, но те, кто ошибался, они и шайбу потом на себя ловили, и голы забивали. Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо, особенно сегодня», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

После этой игры омская команда занимает 7-е место в таблице «Востока» (13 очков в 11 матчах). 3 октября «Авангард» сыграет против «Торпедо».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/01/520490.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец
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