Главный тренер «Авангарда» Буше подтвердил, что Маклауд уедет на суд в Канаду

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что канадский форвард команды Майкл Маклауд, обвиненный на родине в изнасиловании, на время уедет домой.

«Майкл уедет домой по личным обстоятельствам. Мы будем ждать его возвращения в определенный момент. Он уедет в ближайшее время, сейчас», — заявил Буше на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте омского клуба.

В феврале 2024 года полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила пятерым канадским хоккеистам Маклауду, Диллону Дюбе, Кэлу Футу, Картеру Харту и Алексу Форментону обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира-2018. Суд над обвиняемыми начнется 22 апреля в канадском Лондоне.

27-летний Маклауд выступает за «Авангард» с 2024 года. Ранее он играл за «Барыс» и клуб НХЛ «Нью-Джерси».