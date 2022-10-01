Рябыкин: «Я Ткачеву всегда говорю, что быстрый хоккей — это когда шайба быстро ходит»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«Мы достаточно быстро увидели положение вне игры при второй шайбе «Сибири», спасибо нашим видеотренерам. Это ключевой эпизод матча, а также сэйв Демченко в третьем периоде.

У Броадхерста 72 % выигранных вбрасываний? Будем откровенны, «Сибирь» — не та команда, которая хороша в этом компоненте. Так что у наших центральных форвардов сегодня было много шансов.

Ткачев сегодня намного лучше и сам двигался, и шайбу двигал. Я Вове всегда говорю, что быстрый хоккей — это когда шайба быстро ходит», — цитирует тренера сайт КХЛ.