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Сегодня, 20:05

Буше — о вылете «Авангарда» из Кубка Гагарина: «Не хватило совсем чуть-чуть. Ребята, горжусь вами!»

Алина Савинова
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что гордится выступлением команды в плей-офф КХЛ. По его словам, игроки сумели проявить характер, когда в них никто не верил.

В серии второго раунда Кубка Гагарина омичи уступили «Локомотиву» со счетом 3-4 и завершили выступление в турнире.

«Больно, обидно. Но вот полная картина: в какой-то момент мы были далеки даже от выхода в плей-офф. Наша команда боролась и вернулась в гонку за место в розыгрыше кубка. Вы бились изо всех сил. В первом же раунде мы встретились с чемпионами прошлого сезона. А затем попали на команду, которая строится вот уже четыре года. Предполагалось, что их вообще нельзя победить. В седьмом матче отставание в счете было 0:2, нас уже похоронили... И все равно мы сумели отыграться. Не хватило совсем чуть-чуть. Ребята, я так впечатлен! Горжусь вами!» — сказал Буше в раздевалке команды после матча.

Главный тренер &laquo;Авангарда&raquo; Ги&nbsp;Буше.«Авангард» дал Буше новый баснословный контракт. В следующем году от тренера будут ждать минимум финала

53-летний канадец возглавил «Авангард» в ноябре 2024 года. Ранее «СЭ» стало известно, что омский клуб договорился о продлении действующего контракта с Буше еще на год.

Хоккей
ХК Авангард
Ги Буше
Кубок Гагарина
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